¿Su contraseña es segura? Experto revela cómo evitar hackeos y proteger sus cuentas

Ante el aumento de casos de hackeo y robo de información en plataformas digitales, el especialista en tecnología, Juan Pablo Vázquez, recomendó a los usuarios reforzar la seguridad de sus cuentas mediante contraseñas más complejas y diferentes para cada servicio.

Según explicó, uno de los errores más frecuentes es utilizar la misma contraseña en varias plataformas, lo que facilita que un ciberdelincuente acceda a múltiples cuentas una vez que logra vulnerar una de ellas.

“Si te hackean una cuenta y usas la misma contraseña en todas, el atacante probará automáticamente en los demás servicios y podrá acceder a toda tu información”, advirtió.

Fortalece tu contraseña con un "ñ"

Vázquez señaló que una contraseña segura debe combinar letras, números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. También sugirió incluir elementos poco comunes, como la letra “Ñ”, para dificultar los intentos de acceso mediante programas automatizados.

El especialista explicó que muchos ataques se realizan mediante el método conocido como “fuerza bruta”, que consiste en probar miles de combinaciones hasta encontrar la clave correcta. Mientras más larga y compleja sea la contraseña, más difícil será vulnerarla.

¿Varias contraseñas?

Para facilitar el recuerdo de múltiples claves, recomendó mantener una estructura similar en todas las contraseñas, pero incorporando elementos distintivos para cada plataforma.

“Puedes usar una base que recuerdes fácilmente y añadir dos letras relacionadas con cada servicio, por ejemplo FB para Facebook o IG para Instagram. Así cada contraseña será diferente”, explicó.

Asimismo, destacó la utilidad de los gestores de contraseñas incorporados en servicios como Google, Apple y Microsoft, que permiten almacenar de forma segura las claves de acceso y generar contraseñas más robustas.

Usa las "passkeys"

También mencionó que actualmente varias plataformas incorporan sistemas adicionales de seguridad, como la autenticación mediante huella digital o las denominadas “passkeys”, que reducen la dependencia de las contraseñas tradicionales.

Finalmente, recomendó a los usuarios mantener siempre actualizado su correo electrónico principal y los mecanismos de recuperación de cuentas, ya que son fundamentales para recuperar el acceso en caso de sufrir un incidente de seguridad.

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