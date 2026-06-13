El peleador boliviano Agapito “El Fenómeno” Orozco pidió ayuda a la población para identificar al responsable de un atropello ocurrido en el municipio de Vinto, Cochabamba, donde su sobrina resultó gravemente herida.

A través de sus redes sociales, Orozco informó que el hecho ocurrió entre las 12:40 y las 13:30 del jueves, en las inmediaciones de la pasarela y un semáforo de esa localidad. Según su denuncia, una motocicleta atropelló a la joven y posteriormente el conductor abandonó el lugar.

“Ayuda urgente, por favor. Ayer a horas 12.40 a 13.30 atropellaron a mi sobrina, en Vinto justo por la pasarela y la moto se dio a la fuga. Nos urge encontrarlo”, escribió Orozco, quien además difundió un número de contacto para recibir información.

En un video publicado en redes sociales, explicó que su sobrina sufrió lesiones de consideración y que debía ser sometida a una intervención quirúrgica.

“Lastimosamente mi sobrina presenta graves lesiones y mañana va a entrar a cirugía. Lo malo es que la persona que ha ocasionado el accidente se ha dado a la fuga”, manifestó.

Asimismo, señaló que hasta el momento no han logrado obtener registros de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho. “No hemos conseguido imágenes de cámaras cercanas al lugar del accidente y las cámaras que maneja la Policía tampoco estamos pudiendo acceder todavía”, afirmó.

Ante esta situación, Agapito apeló a la solidaridad de la ciudadanía y pidió que cualquier persona que haya presenciado el accidente o cuente con información relevante se comunique con la familia.

“Acudo al buen corazón de la gente que de repente ha visto el accidente en Vinto, el jueves al mediodía. Por favor, comuníquense con nosotros. Vamos a agradecer mucho la información”, expresó.

La familia habilitó el número 797891592 para recibir datos que permitan identificar al conductor involucrado y esclarecer las circunstancias del hecho.

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