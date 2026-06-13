Cochabamba mantiene múltiples puntos de bloqueo y continúan suspendidas salidas interdepartamentales

La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Cochabamba reportó este sábado 13 de junio que continúan activos varios puntos de bloqueo en las principales carreteras que vinculan al departamento con el resto del país, situación que mantiene restringida la circulación vehicular y afecta las salidas de buses hacia distintos destinos.

De acuerdo con el informe policial, los bloqueos se concentran tanto en las rutas hacia el oriente como hacia el occidente del país, provocando interrupciones en el transporte de pasajeros y carga.

Bloqueos en la carretera al oriente

En la carretera nueva a Santa Cruz, personal de Radio Patrullas 110 de Sacaba reportó que continúan los puntos de bloqueo en los sectores de Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi.

Asimismo, efectivos del Comando Regional del Trópico informaron que persiste un bloqueo en el sector del puente Ichilo, donde grupos movilizados mantienen una vigilia permanente.

A esto se suma un nuevo punto de bloqueo en Yapacaní, reportado por la Terminal de Buses de Santa Cruz, motivo por el cual las salidas hacia el oriente continúan suspendidas.

En la carretera antigua a Santa Cruz, la Dirección Cantonal de Vacas informó que existen bloqueos en las localidades de Epizana y Cruce Pocona.

Persisten los cortes hacia el occidente

La situación también afecta las rutas que conectan Cochabamba con el occidente del país.

En la carretera hacia La Paz, continúan los bloqueos en las localidades de Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca, entre otros puntos, lo que mantiene suspendidas las salidas de buses hacia la sede de gobierno.

En la ruta hacia Oruro, el reporte policial señala bloqueos en Cayhuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi, situación que también impide la normal operación del transporte interdepartamental.

Ruta a Sucre registra restricciones

Respecto a la carretera hacia Sucre, las autoridades indicaron que las llegadas y salidas de buses presentan dificultades debido a bloqueos reportados en el Cruce Vacas y otros sectores de la ruta.

La Policía recomendó a la población verificar el estado de transitabilidad antes de emprender viajes y tomar previsiones ante posibles demoras o suspensiones en los servicios de transporte terrestre.

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