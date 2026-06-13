La Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) determinó suspender los bloqueos de carreteras que se mantenían en el departamento, tras un ampliado de emergencia en el que participó el gobernador Luis Ayllón.

La autoridad departamental informó que, luego de un amplio análisis realizado junto a los dirigentes de la organización, se acordó declarar un cuarto intermedio indefinido en las medidas de presión, permitiendo restablecer la circulación vehicular en las distintas rutas.

“Hemos participado en el ampliado de la Futpoch y, luego de un amplio análisis, los dirigentes han determinado levantar los bloqueos; por tanto, vamos a tener, a partir de ahora, las carreteras expeditas y transitables”, afirmó Ayllón.

El gobernador también anunció que se movilizará personal del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) para proceder con las tareas de desbloqueo y garantizar la circulación en las vías afectadas.

Asimismo, destacó que la solución al conflicto fue alcanzada mediante el diálogo entre las partes. “Hemos llegado a estos acuerdos por la vía del diálogo”, señaló.

Con esta decisión, las carreteras de Chuquisaca vuelven a quedar habilitadas para el tránsito de pasajeros y transporte de carga.

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