Operativo en Cochabamba: Rescatan a 11 American Bully tras tragedia en criadero clandestino

Nuevos y alarmantes detalles surgen tras la intervención de un criadero clandestino al sur de la ciudad, donde un can de raza American Bully perdió la vida al ser atacado por su propia jauría. Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba confirmó el rescate y resguardo de 11 perros de la misma raza, los cuales presentaban un temperamento sumamente hostil debido a las condiciones de abandono, hacinamiento y severa falta de alimentación a las que estaban sometidos.

El operativo se facilitó gracias a la colaboración del dueño del inmueble, quien desconocía las actividades que realizaba su inquilino. Al percatarse de la gravedad de la situación, el propietario permitió el ingreso inmediato del personal municipal para frenar el escenario de maltrato.

Tuvieron que sedar a los animales por su agresividad

Debido al cuadro de abandono, los canes desarrollaron conductas extremadamente territoriales y violentas, lo que obligó al equipo de rescate a aplicar protocolos médicos de contención antes de poder retirarlos de las jaulas.

"Se han tenido que usar tranquilizantes porque varios de ellos tienen un temperamento bastante hostil, bastante complejo, evidentemente por cuestiones obvias", explicó Diego Prudencio, director de Zoonosis de la Alcaldía.

El panorama en el lugar evidenció las típicas características de un negocio ilegal de mascotas. Prudencio detalló que se trataba de un escenario de reproducción indiscriminada combinado con la total ausencia del criador, una negligencia que detonó la desesperación y las peleas a muerte entre los mismos animales.

"Es culpa de los dueños, no del instinto"

Las autoridades lamentaron el hallazgo del cuerpo del can que motivó la denuncia ciudadana inicial. Según los informes técnicos, la falta de comida provocó las riñas fatales dentro del inmueble.

"Sus animales han empezado a tener peleas, riñas entre ellos y, propio del instinto, han terminado lamentablemente con la vida de uno de ellos. Y esto no es culpa de los animales, es culpa de los dueños, es culpa de las personas, eso está más que claro", enfatizó el director de Zoonosis.

La Alcaldía ratificó de forma contundente que, bajo ninguna circunstancia, los 11 ejemplares rescatados serán devueltos a la persona que los mantenía en el lugar bajo alquiler. Los animales ya se encuentran bajo la custodia especializada del municipio, donde recibirán evaluación veterinaria y psicológica para determinar su rehabilitación. En paralelo, se iniciarán los procesos administrativos y legales correspondientes contra el criador clandestino por el delito de maltrato animal.

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