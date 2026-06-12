Al cumplirse exactamente 30 días de bloqueo sostenido, la dirigencia de los sectores movilizados en San Julián anunció que otorgará un cuarto intermedio en la medida de presión durante la jornada de este sábado. La suspensión temporal del corte de rutas se ejecutará específicamente en el horario de 4:00 a 8:00 de la mañana, permitiendo el avance de los vehículos varados en la ruta.

Esta flexibilización coincide con la reciente iniciativa del Ministerio de Gobierno y Defensa, que mediante una carta formal convocaron de urgencia a una mesa de diálogo para escuchar las demandas de la región. La invitación del Poder Ejecutivo nacional, enviada a los secretarios ejecutivos y presidentes de las organizaciones sociales, vecinales, productivas, educativas y de transporte, busca viabilizar soluciones efectivas dentro del marco legal.

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