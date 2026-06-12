Madre atraviesa a pie el bloqueo para que su hijo con cáncer reciba atención médica

Con esperanza intacta pero fuerzas al límite, la señora Silvia, proveniente de Caranavi, llegó a la ciudad de La Paz cargando a su hijo de 4 años, quien se encuentra en estado delicado por cáncer y requiere tratamiento continuo en el Hospital del Niño.

El viaje de la madre y su hijo no solo fue una prueba de resistencia física, atravesando múltiples bloqueos en carretera, sino también un desafío económico, ya que los costos de transporte se triplicaron durante el trayecto.

“Anoche dormí con mi hijo, así lo cuidamos. Cada trasbordo tuve que cargarlo en mis brazos. Los conductores cobraron hasta tres veces más. Ahora no sé cómo volveremos a Caranavi”, relató Silvia.

Apoyo para comida

La madre aseguró que muy pocas veces logra alimentarse y que los recursos para su manutención y los gastos médicos del pequeño son insuficientes. Ante esta situación, la familia solicita ayuda económica de la población para cubrir pasajes y necesidades básicas durante la estadía en la sede de gobierno.

“Por favor, para mis gastos personales y los de mi hijo. Estamos viviendo un momento difícil y cualquier colaboración sería de suma importancia”, agregó Silvia.

Número de ayuda

La señora Silvia dejó un número de contacto para quienes puedan brindar apoyo: 74902325. La historia de esta madre ejemplifica la vulnerabilidad de las familias que deben enfrentar los bloqueos y la falta de transporte, mientras luchan por garantizar la vida y la salud de sus hijos.

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