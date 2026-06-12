“La velaremos en Satélite Norte”: familiares de Norma Quispe exigen traslado del feminicida a Chonchocoro

Los familiares de Norma Quispe Martínez, la joven de 26 años víctima de feminicidio en el municipio de La Guardia, continúan atravesando momentos de profundo dolor mientras realizan los trámites para retirar su cuerpo de la morgue y trasladarlo a Satélite Norte, donde será velada y posteriormente sepultada.

La tía de la víctima informó que el cuerpo será llevado hasta la zona donde residen sus padres para darle el último adiós. “Ya vamos a trasladar el cuerpo a Satélite Norte, donde la vamos a velar”, manifestó.

En medio del duelo, la familia también pidió apoyo para cubrir los gastos funerarios. Según explicó la familiar, han recibido ayuda de la comunidad educativa de los hijos de Norma y de personas solidarias que se han sumado a la causa.

“Todavía necesitamos ayuda. Agradecemos al colegio de mis sobrinos que nos ha ayudado y también a la población que está apoyándonos con todo. Estamos muy agradecidos”, expresó.

Respecto al futuro de los hijos de la víctima, la familia indicó que los menores permanecerán bajo el cuidado de su abuela, contando además con el respaldo de otros familiares cercanos.

“Los niños se van a quedar con su abuelita y tendrán ayuda de toda la familia, de sus primos, tíos y de todos nosotros”, señaló.

Sin embargo, el dolor se mezcla con la indignación por la situación judicial del acusado. La tía de Norma aseguró que no están conformes con la determinación asumida por las autoridades y sostuvo que esperaban una medida más severa.

“No estamos conformes. Queríamos que se lo lleven a Chonchocoro porque no es un perro ni un animal para que la maten así. Es un ser humano y no se hace eso. Deberían llevárselo a Chonchocoro, a ese asesino”, afirmó.

Norma Quispe será enterrada en Satélite Norte, donde viven sus padres, mientras familiares, amigos y vecinos se preparan para despedirla.

Mira la programación en Red Uno Play