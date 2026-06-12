Peaje de la Autopista queda expedita tras más de 40 días de bloqueos

Tras más de 42 días de bloqueos, dos de los principales puntos de conflicto en la ciudad de El Alto quedaron completamente despejados y bajo resguardo policial. Se trata del peaje de la Autopista La Paz-El Alto y el puente de Río Seco, sectores que permanecieron bloqueados durante varias semanas.

Vías expeditas

El jefe operativo de la Policía en El Alto, Enzo Gareca, informó que la principal instrucción es mantener expeditas las vías estratégicas para garantizar la libre circulación de vehículos y peatones.

“Las instrucciones son mantener las vías principales expeditas para la circulación normal de vehículos e inclusive de personas”, señaló la autoridad policial.

Gareca recordó que durante los días de bloqueo se registraron hechos delictivos en algunos puntos, entre ellos la quema de vehículos, robos y agresiones, por lo que se dispuso presencia policial permanente para evitar nuevos incidentes.

El operativo también se extiende a otros sectores estratégicos, incluido el acceso al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde la transitabilidad se desarrolla con normalidad.

“Las vías están expeditas y tenemos personal policial en el lugar. También existen patrullajes motorizados que se desplazan por diferentes puntos estratégicos”, explicó.

Aún existen puntos de bloqueo

Aunque los principales bloqueos fueron levantados, la Policía reportó que aún persisten algunos puntos esporádicos de movilización, principalmente en el Distrito 8 de El Alto, aunque con una cantidad reducida de manifestantes.

La autoridad indicó que efectivos policiales continúan realizando labores de persuasión y diálogo para evitar nuevos cortes de carreteras.

Por el momento, las salidas de transporte interdepartamental hacia destinos como Oruro, Viacha y Copacabana continúan suspendidas debido a que todavía existen restricciones en algunos tramos carreteros.

Limpieza y liberación de caminos

Durante la madrugada, personal policial, funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Alcaldía de El Alto realizaron trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías.

Las tareas incluyeron el retiro de piedras, escombros y otros objetos colocados por los bloqueadores, además de la reposición de separadores viales que habían sido movidos para impedir el tránsito.

El peaje de la Autopista y el puente de Río Seco son considerados puntos clave para la circulación entre La Paz y El Alto, por lo que su reapertura representa una mejora importante para el transporte urbano y el abastecimiento en la región.

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