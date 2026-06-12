La otra cara de los bloqueos: un padre sobrevive con Bs 15 al día y pide ayuda para alimentar a su familia

Mientras los bloqueos continúan afectando el abastecimiento y la economía en Cochabamba, miles de familias enfrentan una realidad cada vez más difícil. Entre ellas está la de Leonardo García, un carretillero del mercado La Pampa que desde hace casi 15 años trabaja transportando mercadería para llevar el sustento a su hogar.

Sin embargo, la crisis ha reducido drásticamente sus ingresos. Lo que antes era una jornada que le permitía ganar entre Bs 100 y Bs 150 diarios, hoy apenas le deja entre Bs 15 y Bs 20.

“Por día estamos ganando 15 pesos, 20 pesos para la familia. Ya no hay mantención, ya no hay cómo llevar los víveres”, relata con preocupación.

La falta de productos en los mercados y la disminución de compradores han provocado que el trabajo para los carretilleros prácticamente desaparezca. En los pasillos del mercado La Pampa, donde antes el movimiento era constante, hoy la actividad es escasa.

Leonardo recuerda que antes podía regresar a casa con recursos suficientes para cubrir la alimentación, los estudios de sus hijos y otras necesidades básicas. Ahora, la situación es completamente distinta.

“Antes ganaba por lo menos 150 bolivianos al día. Ahora ya no hay para la mantención, ya no tenemos recursos económicos”, lamenta.

Padre de dos adolescentes que aún estudian, asegura que es el único sostén de su familia. Además de enfrentar la falta de ingresos, debe cumplir con obligaciones económicas pendientes, entre ellas el pago de un crédito bancario.

“Tengo dos hijitos, mi señora está mal de salud y yo soy el único sustento de mi familia. Debo al banco y ya me estoy atrasando. ¿De dónde voy a sacar para pagar?”, se pregunta.

La situación lo ha llevado a pedir ayuda solidaria de la población para poder sobrellevar los días más difíciles. Alimentos básicos como azúcar, pan y otros productos de primera necesidad son ahora una necesidad urgente en su hogar.

La historia de Leonardo refleja el impacto humano de los bloqueos en los sectores más vulnerables. Mientras la crisis continúa, trabajadores informales como él ven cómo sus ingresos desaparecen y la incertidumbre crece día a día.

Contacto para ayudar

Las personas interesadas en brindar apoyo pueden comunicarse al número 76592891.

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