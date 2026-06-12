Cochabamba: Sedes reporta 116 casos de herpangina y pide no enviar a clases a niños con síntomas

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que los casos de herpangina continúan en aumento en Cochabamba. Hasta la última semana epidemiológica se notificaron 116 contagios, principalmente en niños de entre 3 y 11 años, con brotes identificados en 23 unidades educativas de cuatro municipios del departamento.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, explicó que los municipios con mayor cantidad de casos son Cercado, Quillacollo, Vinto y Sacaba, donde se intensifican las tareas de monitoreo y seguimiento para evitar una mayor propagación de la enfermedad.

“Tenemos una notificación de 116 casos de herpangina. Esto va en incremento y se siguen presentando brotes en diferentes unidades educativas”, señaló.

Explicó que la herpangina es una enfermedad viral que provoca lesiones dolorosas en la cavidad oral, especialmente en la garganta y el paladar, donde aparecen puntos blancos y pequeñas úlceras que dificultan la alimentación de los menores.

“Cuando el niño se alimenta siente dolor e incluso puede presentar vómitos”, indicó Castillo.

Síntomas

Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, malestar general, dolor de garganta y la aparición de lesiones o ampollas en la boca. En algunos casos también pueden presentarse erupciones en las palmas de las manos y plantas de los pies. La enfermedad suele durar entre siete y diez días y posteriormente desaparece de forma gradual.

El jefe de Epidemiología aclaró que no existe un tratamiento específico contra el virus, por lo que las medidas preventivas y el manejo oportuno de los síntomas son fundamentales para evitar complicaciones.

En ese sentido, recomendó a los padres de familia no enviar a sus hijos a clases cuando presenten fiebre, ampollas o erupciones cutáneas, ya que el aislamiento ayuda a cortar la cadena de contagio.

“Los niños que tengan signos o síntomas, como granitos o ampollas alrededor de la boca o lesiones en manos y pies, deben evitar asistir a la escuela y acudir a un centro de salud”, remarcó.

Castillo señaló que, aunque este año los brotes mostraron un comportamiento diferente al registrado en anteriores gestiones, hasta el momento no se reportaron pacientes con complicaciones graves.

El Sedes informó que mantiene una coordinación permanente con la Dirección Departamental de Educación y los establecimientos educativos para garantizar la notificación oportuna de casos y aplicar medidas de control en las unidades afectadas.

La herpangina es una enfermedad viral contagiosa, causada principalmente por el virus Coxsackie, que afecta sobre todo a niños en edad escolar y se transmite por contacto con secreciones respiratorias o superficies contaminadas.

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