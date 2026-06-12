Campaña “Una Bolivia, un Corazón” entrega más de 600 kits de alimentos a sectores vulnerables de La Paz y El Alto

La iniciativa impulsada por el Despacho de Gestión Social priorizó a personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y hogares de acogida afectados por la actual coyuntura.
12/06/2026 13:38
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La primera dama del Estado, Bibi Urquidi, a través del Despacho de Gestión Social, lideró la campaña solidaria denominada “Una Bolivia, un Corazón”, que permitió la entrega de más de 600 kits de alimentos esenciales a sectores vulnerables de las ciudades de La Paz y El Alto.
La iniciativa fue desarrollada con el objetivo de brindar apoyo a familias y grupos sociales afectados por la actual situación que atraviesa el país, garantizando el acceso a productos básicos de la canasta familiar.
Sectores vulnerables
La distribución de la ayuda priorizó a hogares de acogida, asociaciones de personas con discapacidad, pacientes que enfrentan tratamientos contra el cáncer, personas con trastorno del espectro autista y pacientes sometidos a diálisis.
Asimismo, los kits alimentarios llegaron a adultos mayores en situación de abandono y a familias con niñas y niños que viven en condiciones de extrema necesidad.
Solidaridad y empatía
Desde el Despacho de Gestión Social señalaron que la campaña busca fortalecer la solidaridad y el apoyo a los sectores más vulnerables, especialmente en momentos en que muchas familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos e insumos básicos.
La cruzada solidaria movilizó recursos y apoyo institucional para atender a quienes requieren asistencia inmediata, bajo el lema de unidad y cooperación que impulsa la campaña “Una Bolivia, un Corazón”.
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