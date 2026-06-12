Fiscalía espera pericias para confirmar si madera hallada en Viru Viru estaba impregnada con droga

El Ministerio Público aguarda los resultados de laboratorio para determinar si un cargamento de madera detectado en el aeropuerto Viru Viru estaba impregnado con sustancias controladas, luego de que una prueba preliminar generara indicios que aún no pueden ser considerados concluyentes.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que durante la inspección se aplicó un narcotest a muestras de la madera y que el reactivo presentó una coloración azul después de aproximadamente 45 minutos, situación que motivó la realización de análisis científicos complementarios.

“Dentro de la labor objetiva que nos caracteriza como Ministerio Público, estamos dando a conocer que estos reactivos, en primera instancia, se puede decir que fueron inconcluyentes. No se ha determinado de manera científica si efectivamente corresponde a sustancias controladas”, explicó la autoridad.

Zeballos señaló que el caso fue remitido al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y al Centro de Investigación Técnico Científica en Toxicología (CITEC), instancias que deberán emitir un informe pericial para confirmar o descartar la presencia de droga en el cargamento.

Mientras se desarrollan las investigaciones, toda la carga fue secuestrada y permanece precintada para preservar los elementos de prueba.

El fiscal indicó que uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el tiempo que tardó en reaccionar el narcotest, ya que normalmente los resultados se obtienen de manera más rápida.

“El reactivo efectivamente ha pintado un poco de azul, pero ha demorado, lo cual no es normal. Ante la duda y a efectos de desvirtuar o acreditar nuestra teoría del caso, se ha precintado y secuestrado la madera para realizar las pericias de laboratorio”, sostuvo.

La autoridad agregó que, por el momento, no es posible establecer con certeza qué tipo de sustancia habría provocado la reacción observada en la prueba preliminar, por lo que se espera el resultado de los estudios especializados para emitir una conclusión definitiva.

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