Comcipo convoca a cabildo en Potosí para exigir el desbloqueo de carreteras

La Plaza 10 de Noviembre de la ciudad de Potosí será escenario este viernes de un cabildo abierto convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), donde instituciones y organizaciones analizarán medidas para enfrentar los efectos de los bloqueos de carreteras que afectan al departamento.

La concentración está prevista para las 14:30 y tendrá como eje central la defensa de la actividad económica, el abastecimiento de productos y la libre circulación de la población, en medio de un conflicto que ya se prolonga por 26 días.

Alberto Pérez, presidente de Comcipo, indicó que el encuentro buscará recoger la posición de las distintas instituciones respecto a la situación que atraviesa el país y evaluar posibles acciones para restablecer la transitabilidad en las rutas que conectan a Potosí con el resto del territorio nacional.

Agregó que durante el cabildo también se debatirá la posibilidad de recomendar la aplicación de medidas legales que permitan atender los conflictos en las regiones donde persisten los bloqueos.

“Se consultará a las instituciones sobre la defensa de la democracia, la paz y el Estado de derecho. Asimismo, se pedirá el desbloqueo de las carreteras y la apertura de espacios de diálogo para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible a la ciudad”, manifestó.

Pérez advirtió que la interrupción de las rutas está generando perjuicios económicos para distintos sectores productivos y dificultades en el abastecimiento de productos de la canasta familiar para las familias potosinas.

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