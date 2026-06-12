Federación de Mineros convoca a ampliado nacional de emergencia para analizar la coyuntura del país

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) emitió una convocatoria de carácter urgente para la realización de un Ampliado Nacional Minero de Emergencia, programado para este viernes 12 de junio a las 14:00 en la ciudad de Oruro.

Según el instructivo-circular N.º 053/2026, difundido por el Comité Ejecutivo Nacional de la organización, la reunión tiene como objetivo analizar la coyuntura nacional y otros temas considerados de vital importancia para el sector minero.

La convocatoria está dirigida a los sindicatos afiliados a la FSTMB, la Federación Nacional de Rentistas Mineros de Bolivia (Fenrejumin), comités ejecutivos de amas de casa mineras, dirigentes mineros de la Central Obrera Boliviana (COB), directores laborales de Comibol, exdirigentes jubilados y representantes de radios y televisoras mineras.

El encuentro se desarrollará en un salón ubicado entre las calles Néstor Zamora y Miguel Mercado, a dos cuadras del mercado Max Fernández, en la zona este de Oruro.

La dirigencia minera instruyó a todas las organizaciones afiliadas asistir de manera obligatoria y acatar las disposiciones emitidas por la federación. Asimismo, señaló que la participación será controlada debido a las dificultades de transitabilidad ocasionadas por los conflictos y bloqueos que afectan distintas carreteras del país.

La convocatoria se produce en un contexto marcado por movilizaciones sociales y bloqueos de caminos en varias regiones, situación que ha generado preocupación en distintos sectores productivos y laborales.

Hasta el momento, la FSTMB no detalló públicamente las resoluciones que podrían adoptarse durante el ampliado, aunque se prevé que el encuentro defina una posición institucional frente a la actual situación nacional.

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