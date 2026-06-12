Miss Santa Cruz 2026: Eugenia y Yhasmine están listas para coronar a sus sucesoras

A días de entregar sus coronas, las actuales soberanas de la belleza cruceña compartieron un balance de su año de reinado y expresaron la emoción que sienten ante la elección de sus sucesoras en la final de Miss Santa Cruz 2026.

Durante una entrevista en El Mañanero, Eugenia Redín, Miss Santa Cruz, y Yhasmine Merlo, Señorita Santa Cruz, destacaron que fue una gestión marcada por el trabajo, los proyectos y el contacto con la población.

"Ha sido un año bastante bonito, lleno de actividades, lleno de nuevos proyectos, por supuesto, lleno de mucho cariño de la gente y trabajo a montón, porque el que diga que las mises no trabajamos está equivocado", afirmó Merlo.

Las representantes coincidieron en que uno de los mayores aprendizajes de su reinado fue el compromiso de representar al departamento y transmitir el orgullo de ser cruceñas.

"Que se comprometan hasta lo último, que lo vivan y que sientan ese amor a Santa Cruz y lo transmitan tanto por redes como en todas las actividades que ellas se presenten", expresó Merlo

Por su parte, Eugenia Redín señaló que el mayor regalo que le deja la corona es el cariño recibido durante este año. "He sentido el cariño y el afecto de toda Santa Cruz. Me voy con un corazón lleno y contento", manifestó.

Ambas reconocieron sentir nostalgia por el cierre de esta etapa, aunque aseguraron que continuarán desarrollando nuevos proyectos una vez concluido su reinado.

La gran final de Miss Santa Cruz se realizará este sábado y podrás disfrutarla por las pantallas de la Red Uno desde las 21:00 horas.

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