La cuenta regresiva comenzó para la final del Miss Santa Cruz 2026

Este sábado se vivirá una de las noches más esperadas del calendario de la belleza cruceña. Las 20 candidatas al Miss Santa Cruz 2026 competirán por la corona más importante del departamento en una gala que promete emoción, glamour y grandes sorpresas.

A pocos días de la final, un grupo de aspirantes visitó el programa El Mañanero, donde compartieron sus expectativas y confesaron que los nervios ya comienzan a sentirse mientras avanzan los intensos ensayos previos al certamen.

“Todas estamos preparándonos, ensayamos todo el día para dar lo mejor, así que los invitamos a que sigan el evento”, expresó Margarita Bravo, representante de Cotoca.

Las participantes destacaron el esfuerzo y la dedicación que han puesto durante todo el proceso de preparación, que incluye pasarela, expresión escénica y acondicionamiento físico para llegar en las mejores condiciones a la gran final.

“Ha sido todo un proceso, estamos con los nervios a flor de piel preparándonos”, comentó otra de las candidatas durante la entrevista.

La gala final será transmitida este sábado desde las 21:00 por Red Uno de Bolivia. Durante la noche, las concursantes desfilarán en traje típico, bikini y traje de gala, etapas que serán fundamentales para que el jurado elija a la próxima soberana de la belleza cruceña.

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