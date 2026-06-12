Cívicos de Cochabamba convocan a cabildo masivo para exigir fin de los bloqueos

Representantes cívicos y del Comité Departamental Multisectorial de Cochabamba convocaron a un nuevo cabildo para el próximo martes 16 de junio, a partir de las 18:00, con el objetivo de analizar la crisis generada por los bloqueos y definir nuevas demandas dirigidas al Gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La concentración se realizará de manera simultánea con movilizaciones similares en otros departamentos del país. Aunque el lugar del encuentro en Cochabamba aún no fue definido, los organizadores anunciaron que en el cabildo se abordarán propuestas orientadas a frenar los efectos de los bloqueos que afectan al departamento desde hace más de tres semanas.

“Estamos invitando al cabildo simultáneo que también se realizará en La Paz y Santa Cruz. Por eso convocamos a la población cochabambina a participar de este encuentro”, señaló uno de los representantes del comité organizador.

Entre los planteamientos que serán presentados durante la concentración se encuentra la solicitud de una ley antibloqueos que pueda ser tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, los organizadores anticiparon que pedirán la anulación de la personería jurídica de la Central Obrera Boliviana (COB) y reiterarán su demanda para que el Gobierno evalúe la declaratoria de un estado de excepción.

“Es un perjuicio departamental y nacional. Vamos a pedir que se trabaje una ley antibloqueos y que se asuman medidas para restablecer la transitabilidad”, indicaron.

La convocatoria surge en medio de un escenario complejo para Cochabamba, donde este viernes se reportan 29 puntos de bloqueo activos. La medida mantiene suspendidas las salidas de buses desde la Terminal de Cochabamba hacia el oriente, occidente y sur del país, además de afectar el abastecimiento de productos, combustibles y el normal desarrollo de diversas actividades económicas.

Los organizadores señalaron que el cabildo buscará expresar el rechazo de distintos sectores a los bloqueos y definir acciones para exigir soluciones a la crisis que atraviesa el departamento y el país.



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