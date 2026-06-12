Santa Cruz estrena plataforma con IA para reportar baches y agilizar reparaciones

El concejal José Antelo (VOS) presentó un sistema digital que procesa fotos y ubicaciones al instante para enviarlos a Obras Públicas. Con solo un mensaje al 78096126, la IA clasifica la gravedad de los daños viales.
12/06/2026 14:58
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El concejal de la agrupación VOS, José Antelo, presentó una plataforma digital que incorpora inteligencia artificial para identificar y clasificar baches en distintos puntos de la capital cruceña, con el objetivo de facilitar su reporte y priorizar las intervenciones municipales.
La herramienta permite que los ciudadanos envíen fotografías y la ubicación de los baches a través del número de WhatsApp 78096126. Según explicó Antelo, no es necesario mantener una conversación con el sistema, ya que basta con remitir la imagen y la ubicación para que la información sea procesada.
El concejal indicó que la inteligencia artificial analiza los datos recibidos y los incorpora a una base de información que posteriormente es remitida a la Dirección de Obras Públicas del municipio.
A partir de esos reportes, la unidad técnica evalúa las características y gravedad de cada caso, además de identificar las zonas con mayor cantidad de denuncias para establecer prioridades de atención.
“La población puede reportar los baches enviando una fotografía y la ubicación. El sistema procesa la información y la remite a la Dirección de Obras Públicas para que se realice el análisis correspondiente”, explicó.
Antelo aclaró que será la Dirección de Obras Públicas la encargada de determinar los plazos de atención y ejecutar los trabajos necesarios para solucionar los daños en las calles y avenidas de la ciudad.
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