Santa Cruz estrena plataforma con IA para reportar baches y agilizar reparaciones

El concejal de la agrupación VOS, José Antelo, presentó una plataforma digital que incorpora inteligencia artificial para identificar y clasificar baches en distintos puntos de la capital cruceña, con el objetivo de facilitar su reporte y priorizar las intervenciones municipales.

La herramienta permite que los ciudadanos envíen fotografías y la ubicación de los baches a través del número de WhatsApp 78096126. Según explicó Antelo, no es necesario mantener una conversación con el sistema, ya que basta con remitir la imagen y la ubicación para que la información sea procesada.

El concejal indicó que la inteligencia artificial analiza los datos recibidos y los incorpora a una base de información que posteriormente es remitida a la Dirección de Obras Públicas del municipio.

A partir de esos reportes, la unidad técnica evalúa las características y gravedad de cada caso, además de identificar las zonas con mayor cantidad de denuncias para establecer prioridades de atención.

“La población puede reportar los baches enviando una fotografía y la ubicación. El sistema procesa la información y la remite a la Dirección de Obras Públicas para que se realice el análisis correspondiente”, explicó.

Antelo aclaró que será la Dirección de Obras Públicas la encargada de determinar los plazos de atención y ejecutar los trabajos necesarios para solucionar los daños en las calles y avenidas de la ciudad.

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