“Me tapó la boca y quiso llevarme”: joven denuncia intento de rapto en el centro de Cochabamba

Una joven de 21 años denunció haber sido víctima de un intento de rapto en inmediaciones de la calle México, cerca de la plaza Colón, en la ciudad de Cochabamba. El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento en que la víctima intenta escapar de un hombre que la perseguía.

Según el relato de la joven, el agresor logró alcanzarla cuando se dirigía al trabajo de su madre. “Cuando corrí, el tipo apareció detrás de mí rápidamente. Cuando estaba por entrar al trabajo de mi mamá sentí que me jalaron de mi mochila y por atrás me empujaron corriendo”, contó.

La víctima aseguró que comenzó a pedir ayuda mientras el hombre intentaba obligarla a avanzar. “Grité diciendo que me deje, que me suelte, y él me decía que camine. Me tapó la boca y luego, al darse cuenta de la presencia de la gente, me soltó”, relató.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto sería su expareja, quien además ya enfrenta un proceso judicial previo por presuntos hechos de violencia. La joven afirmó que anteriormente intentó quitarle la vida. “Tengo un proceso porque intentó matarme. Quería asfixiarme. Me dijo que la condición era que me quede con él y me case”, declaró.

La víctima señaló que existe una orden de alejamiento en contra del denunciado, pero expresó su temor por lo ocurrido. “Temo por mi vida”, manifestó.

La rápida intervención de transeúntes y vecinos evitó que el hombre lograra subir a la joven a un vehículo que se encontraba en el lugar. Testigos indicaron que el agresor le cubrió la boca y trató de llevársela por la fuerza, situación que fue frustrada gracias a la reacción de las personas que circulaban por la zona.

La madre de la víctima pidió a las autoridades actuar con celeridad y garantizar la seguridad de su hija. “No encuentro justicia. Pensábamos que esto se iba a solucionar mediante la justicia, pero mire a lo que hemos llegado. Quiero justicia para mi hija. Estoy devastada”, expresó.

Asimismo, señaló que desde el hecho permanece pendiente de la joven debido al impacto emocional que le dejó el ataque. “Pido que me ayuden a calmar la situación. Está traumada y estoy detrás de ella por el miedo”, agregó.

La denuncia ya fue presentada ante las autoridades competentes y la Policía inició las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, familiares y vecinos exigen una respuesta rápida ante un hecho que generó preocupación por la seguridad de las mujeres en espacios públicos.



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