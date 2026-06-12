Alcaldía certifica 25 marcas de embutidos aptas para la fiesta de San Juan

A pocos días de la celebración de San Juan, la Alcaldía presentó la lista oficial de empresas productoras de embutidos que cumplieron con los controles sanitarios y fueron autorizadas para comercializar sus productos durante esta festividad tradicional.

El director de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, informó que la medida forma parte del Plan San Juan 2026, que contempla acciones de control destinadas a proteger la salud de la población durante una de las fechas con mayor consumo de embutidos en el departamento.

Según explicó la autoridad, las empresas incluidas en la nómina fueron sometidas a pruebas microbiológicas y verificaciones sanitarias que permitieron certificar la calidad e inocuidad de sus productos.

“Se han tomado todas las medidas para cuidar la salud de la población. Garantizamos que esta lista representa a los mejores productos que pueden ser consumidos durante esta fiesta”, afirmó Viruez.

La lista está integrada por 25 empresas que lograron superar los controles establecidos por el Gobierno Municipal y que fueron declaradas aptas para la comercialización y consumo.

Desde la Alcaldía anunciaron que la nómina será difundida a través de las redes sociales institucionales y en los principales centros de abastecimiento de la ciudad, con el objetivo de que los consumidores puedan verificar la procedencia de los productos antes de realizar sus compras.

Las autoridades recomendaron a la población consultar la lista oficial y adquirir embutidos únicamente en establecimientos autorizados para reducir riesgos sanitarios durante la celebración de San Juan.

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