Intervienen criadero clandestino en Cochabamba tras la muerte de un can American Bully atacado por la jauría

En una rápida y dramática intervención, la Dirección de Zoonosis de la Alcaldía desmanteló este viernes un "pseudo criadero" clandestino de perros de raza American Bully en la zona de Maica Central. El operativo se activó tras recibir denuncias vecinales y develó un escenario de extrema crueldad animal, motivado presuntamente por el lucro económico.

Para ingresar al predio y frenar las peleas entre los canes, el personal municipal tuvo que utilizar cortafríos para romper los candados. La urgencia era máxima: en el patio yacía el cuerpo sin vida de una hembra que había sido atacada y devorada por los demás ejemplares debido al estrés y hacinamiento en el que habitaban.

Diagnóstico de crueldad: Abandono y alteración psicológica

Diego Prudencio, jefe de Zoonosis, calificó el caso como uno de los más tristes y complejos de asimilar desde el plano humanitario. Explicó que las condiciones de encierro provocaron graves secuelas en el comportamiento de los animales.

"Estos animales no han conocido su entorno ni a otros perros; no han tenido un tutor que se encargue de su formación. Por planos de ansiedad, depresión y alteración de neurotransmisores —que ellos sienten igual que nosotros— se ha generado este escenario tan complejo", detalló la autoridad.

Prudencio desmitificó el estigma social de la raza American Bully (catalogados como híbridos potencialmente peligrosos por la Ley Nacional 553): "Ellos no han sido creados para generar escenarios de pánico colectivo, sino para apoyar al hombre. Ver a estas personas hacer todo lo opuesto es indignante".

Modus operandi del "pseudo criadero"

Al ingresar al inmueble, los investigadores detectaron la infraestructura típica de un negocio ilegal de reproducción masiva:

Área de aislamiento: Un espacio destinado a una hembra que presenta una notable distensión abdominal (se evalúa mediante ecografía si padece de ascitis o si se encuentra en gestación).

Área de reproducción: Un sector exclusivo para el macho reproductor.

Respecto a la hembra fallecida, Prudencio aclaró un dato inicialmente confuso: "Se presumía que estaba preñada, pero no es así. La distensión abdominal y la rigidez muscular eran cambios post-mortem producto de la acumulación de gases internos. El animal llevaba más de un día muerto en el patio, lo que demuestra que el dueño ni siquiera apareció por el lugar en 24 horas. Dejó mucho que desear".

Rescate y sanciones severas

Durante el operativo se logró poner a buen resguardo a 10 ejemplares. Dada la agresividad y el estado de alteración de la jauría, los funcionarios debieron utilizar dardos tranquilizantes en dos de los perros para garantizar una evacuación segura.

La intervención se respaldó legalmente en la Ley 553 y en el Reglamento Municipal 438, promulgado por el alcalde Manfred Reyes Villa en 2025, el cual endurece las sanciones contra el maltrato animal.

"Doy por sentado que estos animales no van a volver a ese lugar. Vamos a caerle con todo el peso normativo a esta persona. Aquí los animales son solo el síntoma de la enfermedad; el verdadero problema son estos propietarios irresponsables a los que solo les importa el ámbito monetario y no el bienestar de la raza", sentenció Prudencio.

Todos los canes rescatados fueron trasladados a las dependencias de Zoonosis, donde reciben atención médica veterinaria y una rigurosa valoración psicológica, a la espera de un informe oficial detallado sobre su evolución.

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