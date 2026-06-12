YPFB Refinación transforma petróleo en combustibles y concentra su labor en procesos industriales de refinación

YPFB Refinación S.A. cumple una función estratégica dentro de la cadena energética nacional al transformar petróleo crudo en combustibles y otros derivados que abastecen al mercado boliviano. Entre sus principales productos se encuentran gasolina, diésel, jet fuel y otros combustibles utilizados por la población, el transporte y los sectores productivos del país.

La actividad de la empresa está concentrada en procesos industriales de refinación, desarrollados en instalaciones especializadas y operadas por personal técnico calificado, bajo estándares de seguridad, confiabilidad y eficiencia.

Desde su rol industrial, la empresa contribuye con aproximadamente el 19% de los carburantes que abastecen el mercado nacional, fortaleciendo la disponibilidad de productos esenciales para el funcionamiento de la economía boliviana.

Como parte de sus funciones, YPFB Refinación S.A. recibe petróleo crudo y lo procesa para obtener combustibles que cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento de Calidad de Carburantes para su despacho desde las refinerías.

Es importante señalar que la empresa no participa en actividades de comercialización en estaciones de servicio, distribución o fiscalización de combustibles. Su ámbito de acción se limita a las operaciones industriales de refinación y a la entrega de productos una vez concluido el proceso productivo correspondiente.

Actualmente, YPFB Refinación S.A. gestiona la normativa necesaria que le permitirá importar petróleo crudo de forma sostenible para su posterior procesamiento en el país, fortaleciendo así las capacidades de producción nacional.

Además de la refinación, la empresa presta servicios especializados de Operación y Mantenimiento para instalaciones industriales de terceros, contribuyendo a su funcionamiento seguro y eficiente. Asimismo, cuenta con laboratorios especializados que realizan análisis de muestras para clientes e instituciones que requieren servicios técnicos de verificación y control, emitiendo informes de resultados conforme a los parámetros solicitados.

A través de estas actividades, YPFB Refinación S.A. aporta al abastecimiento energético nacional mediante la transformación industrial de hidrocarburos, contribuyendo a la disponibilidad de combustibles necesarios para el funcionamiento de la economía boliviana.

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