¿Enviará encomiendas por avión? Conozca las nuevas disposiciones

Los bloqueos en las principales carreteras de diversos departamentos del país han dejado a ciudades vitales como La Paz en una compleja situación de aislamiento comercial. Esta crítica coyuntura impide el ingreso regular de insumos médicos básicos, combustibles y productos de la canasta familiar, entre otros, por vía terrestre.

Como respuesta inmediata ante el desabastecimiento, miles de ciudadanos en regiones productoras han comenzado a enviar masivamente alimentos perecederos a sus familiares en la sede de Gobierno. Este fenómeno social ha provocado un incremento significativo en la demanda de encomiendas dentro de los almacenes de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) Cargo.

Normas clave

Para garantizar el orden y la cadena de frío de las encomiendas aéreas, la empresa estatal ha socializado una serie de requisitos obligatorios para todos los usuarios. Las especificaciones de empaque que debe cumplir rigurosamente son las siguientes:

Cantidad por pasajero: Se permite estrictamente el envío de 1 termo por persona , el cual debe estar en óptimo estado.

Se permite estrictamente el envío de , el cual debe estar en óptimo estado. Alimentos autorizados: El contenedor puede llevar carne de res, pollo, queso u otros productos alimenticios similares.

El contenedor puede llevar carne de res, pollo, queso u otros productos alimenticios similares. Límite de peso: Cada termo térmico podrá registrar un peso máximo de hasta 25 kg como límite absoluto.

Cada termo térmico podrá registrar un peso máximo de hasta como límite absoluto. Prohibición de cartón: No se aceptará bajo ninguna circunstancia el traslado de comestibles en cajas de cartón tradicionales.

Cuidados para la calidad del producto

La empresa de transporte recordó la importancia de utilizar recipientes herméticos de fábrica y descartar cualquier envase improvisado. Asimismo, se aconseja enviar los productos completamente congelados y, de ser posible, optar por empaques sellados al vacío para mayor seguridad.

Restricción de hielo: Queda prohibido el uso de cubos de hielo sueltos dentro del termo, ya que su posterior deshielo genera derrames perjudiciales.

Queda prohibido el uso de cubos de hielo sueltos dentro del termo, ya que su posterior deshielo genera derrames perjudiciales. Líquidos y filtraciones: Los elementos acuosos deben transportarse en envases adecuados que eviten por completo filtraciones o daños a otras cargas vecinas.

Por último, la aerolínea estatal indica que un embalaje adecuado resulta vital en estos momentos de emergencia para asegurar que la ayuda llegue en condiciones aptas para el consumo. Las autoridades aeroportuarias instan a verificar los empaques en casa antes de llegar a las ventanillas de recepción de carga.

Foto: Facebook BOA.

Foto: Facebook BOA.

Foto: Facebook BOA.

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