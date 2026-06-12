¿Enviará encomiendas por avión? Conozca las nuevas disposiciones

Conozca las restricciones de peso, empaques autorizados y prohibiciones vigentes para el transporte aéreo de productos perecederos.
12/06/2026 18:29
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Los bloqueos en las principales carreteras de diversos departamentos del país han dejado a ciudades vitales como La Paz en una compleja situación de aislamiento comercial. Esta crítica coyuntura impide el ingreso regular de insumos médicos básicos, combustibles y productos de la canasta familiar, entre otros, por vía terrestre.
Como respuesta inmediata ante el desabastecimiento, miles de ciudadanos en regiones productoras han comenzado a enviar masivamente alimentos perecederos a sus familiares en la sede de Gobierno. Este fenómeno social ha provocado un incremento significativo en la demanda de encomiendas dentro de los almacenes de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) Cargo.
Normas clave
Para garantizar el orden y la cadena de frío de las encomiendas aéreas, la empresa estatal ha socializado una serie de requisitos obligatorios para todos los usuarios. Las especificaciones de empaque que debe cumplir rigurosamente son las siguientes:
Cuidados para la calidad del producto
La empresa de transporte recordó la importancia de utilizar recipientes herméticos de fábrica y descartar cualquier envase improvisado. Asimismo, se aconseja enviar los productos completamente congelados y, de ser posible, optar por empaques sellados al vacío para mayor seguridad.
Por último, la aerolínea estatal indica que un embalaje adecuado resulta vital en estos momentos de emergencia para asegurar que la ayuda llegue en condiciones aptas para el consumo. Las autoridades aeroportuarias instan a verificar los empaques en casa antes de llegar a las ventanillas de recepción de carga.
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