CAO alerta que el impacto por bloqueos supera al registrado en pandemia

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Yamil Nacif, informó que este viernes el sector sostuvo una reunión con autoridades del Gobierno para evaluar la situación que atraviesa el aparato productivo nacional y las consecuencias que los conflictos están generando sobre la economía.

Según el dirigente, el sector agropecuario enfrenta un escenario crítico que ya provocó una reducción cercana al 40% en la producción y en el capital operativo de las granjas, además de afectar la cadena de abastecimiento y el normal desarrollo de las actividades productivas.

“El golpe que está recibiendo el sector es pero que en pandemia del Covid-19, ya hay granjas cerradas, galpones que no se cargaron, las pérdidas son cuantiosas y no hay tiempo para esperar. Pedimos al Gobierno que a la brevedad posible haya una solución para los productores”, aclaró Nacif.

Ante este panorama, pidió al Gobierno adoptar medidas inmediatas para restablecer las condiciones que permitan el normal funcionamiento de la actividad productiva y evitar que las pérdidas continúen aumentando.

Asimismo, recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la libre circulación y las condiciones necesarias para preservar la inversión y la producción.

Nacif sostuvo que el sector ya no cuenta con margen para seguir esperando soluciones y reiteró la necesidad de generar certidumbre para proteger la producción de alimentos y la estabilidad económica del país.

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