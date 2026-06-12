Tras treguas parciales, legisladores esperan que bloqueos terminen este fin de semana

Tras 43 días de bloqueos en La Paz y alrededores, desde la Asamblea de la Legislatura Plurinacional aseguran que existen señales de desescalada del conflicto. La Federación de Campesinos Tupac Katari convocó un ampliado en el que se plantea la posibilidad de aceptar un diálogo con el gobierno, generando expectativas de que las medidas de presión puedan llegar a su fin.

Alianza Unidad

El diputado de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, expresó su esperanza ante la apertura al diálogo:

“Queremos creer que sí se aproxima el fin del conflicto, pero en todo caso hay que estar a la expectativa.”

Desde el oficialismo

La diputada del Partido Demócrata Cristiano Catherine Pinto también indicó que la tregua parcial observada en lugares como norte de Potosí y Betanzos, así como el desbloqueo en la carretera Tambo Quemado, son señales de que la situación podría normalizarse pronto.

Alianza Libre

Sin embargo, parlamentarios opositores el diputado Edgar Zegarra advirtieron que, una vez concluido el conflicto, los responsables de los bloqueos, en especial los dirigentes Mario Argollo y Vicente Salazar, deberán responder ante la justicia por los daños ocasionados a la ciudadanía.

“Este señor es sumamente irresponsable y las cabezas que han inducido a este paro deberán asumir responsabilidad por todo lo que ha sufrido la gente”, subrayó Cegarra.

Mientras se aguarda la decisión final de la dirigencia de Tupac Katari, la ciudadanía y las autoridades mantienen la expectativa de que las medidas de presión sean reemplazadas por un diálogo efectivo, que permita restablecer la libre circulación, el abastecimiento y la normalidad en la región.

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