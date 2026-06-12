Gobierno impulsa vuelos chárter para abastecer alimentos en Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció la implementación de vuelos chárter de carga para fortalecer la cadena de abastecimiento de alimentos en Bolivia. La medida, autorizada bajo la línea de trabajo de Rodrigo Paz, permitirá transportar productos de la canasta familiar entre Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Beni y Pando.

“Trabajamos para garantizar el abastecimiento de alimentos y mantener conectadas a todas las regiones del país. Hacemos las cosas diferentes, con gestión y soluciones para la gente”, destacó Zamora.

Alianzas estratégicas

Los vuelos, operados por la empresa ECOJET en alianza con TOTAL Líneas Aéreas, permitirán reducir tiempos de traslado, asegurar la llegada de productos a distintas regiones y contribuir a la estabilidad de los mercados. La iniciativa prioriza el bienestar de los productores, comerciantes y consumidores, especialmente frente a las dificultades que enfrenta el transporte terrestre en medio de los conflictos sociales y bloqueos de carreteras.

Con esta acción, el gobierno busca asegurar el suministro oportuno de alimentos, minimizar el impacto de la escasez en la población y mantener la continuidad de la actividad económica en el país.

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