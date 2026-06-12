Justicia rechaza apelación de Arce y ratifica detención de cinco meses

La justicia boliviana determinó este viernes ratificar por cinco meses la detención preventiva del expresidente Luis Arce, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro, en La Paz. La decisión fue tomada en el marco del proceso que sigue la Fiscalía por el denominado caso Fondo Indígena, en el que Arce es imputado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes durante su gestión como exministro de Economía y Finanzas.

Rechazan apelación

El tribunal rechazó la apelación presentada por la defensa de Arce, ratificando que la medida cautelar continuará mientras avanzan las investigaciones y se mantienen las condiciones procesales establecidas. Según fuentes judiciales, la decisión busca garantizar la integridad del proceso y la disponibilidad del imputado para futuras diligencias.

Arce denuncia

Durante la audiencia virtual el expresidente Luis Arce expresó su desacuerdo y accionar de la justicia que estaría actuando en desproporcionalidad.

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