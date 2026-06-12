¡La espera terminó!: Red Uno transmite este sábado la gala final del Miss Santa Cruz 2026

La corona de la belleza cruceña busca a su nueva dueña. Este sábado 13 de junio se llevará a cabo la esperada gala final del Miss Santa Cruz 2026, un evento que promete glamur, emociones y una competencia reñida que usted podrá disfrutar en vivo y en directo a través de las pantallas de Red Uno de Bolivia.

A solo horas de la gran noche, las candidatas vivieron su prueba de fuego más crucial: la visita protocolar y entrevista privada con el jurado calificador, el filtro definitivo donde se define gran parte del puntaje antes de pisar el escenario principal.

Nervios, talento y la lupa del jurado

Tras salir de las salas de evaluación, las participantes expresaron su alivio y satisfacción por el desempeño demostrado ante los evaluadores, compartiendo anécdotas de la jornada.

"Fue la entrevista con el jurado y, como soy bailarina, me preguntaron por qué elegí el baile, así que les di una respuesta buenísima. Ya estamos en las últimas actividades y ensayos finales para la gran noche", comentó entusiasmada una de las aspirantes. Otra de las candidatas coincidió: "Los nervios ya pasaron porque lo peor era la entrevista. Me sentí muy cómoda con las preguntas y mañana verán el resultado de todo nuestro trabajo".

Por su parte, el jurado calificador admitió que la tarea no será nada sencilla debido al alto nivel de preparación de este año.

Otra de las integrantes del jurado complementó el enfoque de la entrevista: "Este día es vital porque nos permite conocerlas de cerca. No buscamos hacerles un examen académico, sino descubrir quién hay detrás de lo que vemos en las pasarelas".

"Las chicas obviamente están nerviosas, pero nosotros también porque la decisión es importante. Estamos escuchando minuciosamente todo lo que dicen", afirmó el siempre polémico Tito Larenti, miembro del comité evaluador.

Adiós a la tensión: Almuerzo y un "pecado" en la dieta

Luego de superar la intensa y tensa mañana de preguntas, las candidatas dejaron de lado el protocolo por unas horas para disfrutar de un almuerzo de confraternización. Entre risas, charlas libres y un ambiente de camaradería, las hermosas mujeres se dieron el gusto de relajarse antes de retornar a los últimos ensayos generales.

“Después de una mañana intensa, creo que todas las candidatas estamos un poquito pecando y rompiendo la dieta, pero estamos contentas, saboreando esta comida deliciosa”, confesaron entre risas las representantes de la belleza oriental, visiblemente aliviadas.

Cita con la belleza: ¿Dónde y cuándo verlo?

El certamen más importante de la región ya tiene todo listo para su despliegue técnico y escénico en tres cuadros de presentación que deslumbrarán al país.

Evento: Gala Final Miss Santa Cruz 2026.

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026.

Hora: 21:00 (Hora boliviana).

Transmisión oficial: Red Uno de Bolivia.

Prepare su espacio favorito y no se pierda ni un solo segundo de una noche que promete derroche de talento, elegancia y la coronación de la nueva soberana de Santa Cruz.

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