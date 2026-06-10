De actor a creador: Tom Holland reveló cómo nació la historia de la nueva Spider-Man

Tom Holland no solo volverá a ponerse el traje del Hombre Araña, sino que también dejó su huella detrás de cámaras.

El actor británico reveló que una de sus ideas fue clave para construir la historia de “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película del superhéroe que llegará a los cines el 29 de julio de 2026.

Según informó la revista Empire, Holland participó por primera vez en la sala de guionistas de la franquicia, donde compartió propuestas junto a productores y creativos para definir el futuro de Peter Parker.

La idea que terminó marcando el rumbo de la película fue la llamada “pubertad arácnida”, un concepto que planteaba una etapa de cambios impredecibles en los poderes de Spider-Man.

“Esta es la primera vez en mi trayectoria como Spider-Man que tuve acceso a la sala de guionistas”, contó Holland. Su propuesta consistía en imaginar qué ocurriría si Peter Parker comenzara a perder el control de sus habilidades justo cuando estas empezaran a evolucionar de formas inesperadas.

Aunque Marvel descartó utilizar el término “pubertad arácnida” como lema promocional, el estudio quedó fascinado con la esencia de la idea y decidió convertirla en el eje principal de la historia.

“Tomaron la semilla de la idea y la desarrollaron”, explicó el actor, quien se mostró sorprendido por el impacto que tuvo su aporte creativo en una de las sagas más exitosas del cine de superhéroes.

El regreso de Holland como Spider-Man llega casi cinco años después de “Spider-Man: No Way Home”, una pausa que permitirá mostrar a un Peter Parker más maduro, enfrentando nuevos desafíos y una evolución inédita de sus poderes.

Pero la visión del actor va mucho más allá de esta película.

Durante la entrevista, Holland confesó que también piensa en el futuro de la franquicia y en la llegada de nuevos héroes al universo arácnido. Entre ellos mencionó a personajes como Miles Morales, Spider-Gwen y Spider-Woman.

“Me gustaría formar parte de la creación del próximo capítulo”, aseguró.

Tras una década interpretando a Peter Parker, el actor expresó su deseo de ayudar a construir el camino para una nueva generación de protagonistas, tal como otros artistas hicieron con él cuando comenzó su recorrido en Marvel.

Además de participar en el desarrollo creativo de las historias, Holland afirmó que le gustaría convertirse en una guía para los nuevos talentos que se sumen a la franquicia, compartiendo su experiencia tanto dentro como fuera del set.

Con “Spider-Man: Brand New Day”, Tom Holland no solo regresa como el amigable vecino de Nueva York, sino que también da un paso adelante como una de las voces que están moldeando el futuro del universo Spider-Man.

Con información de Infobae

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