Baja el precio del tomate, cebolla y zanahoria en mercados de La Paz

Tras más de 43 días de conflictos sociales y bloqueos en La Paz, se reporta una disminución en los precios de varios productos de la canasta familiar, aliviando parcialmente la carga económica sobre las familias.

Desciende precios

Según los reportes desde los centros de abasto, el precio del tomate ha bajado de 15 a 7 bolivianos la libra, mientras que la zanahoria pasó de 10 a 5 bolivianos. Otros productos como la alverja descendieron de 20 a 15 bolivianos, y la cebolla de 15 a 8 bolivianos por libra.

Otros mantienen precios

A pesar de la disminución de algunos precios, productos como la papa mantienen costos elevados, con unidades pequeñas cotizando entre 100 y 120 bolivianos la arroba. Los comerciantes indican que la reducción de precios se debe a la llegada de nuevas partidas de verduras al mercado.

El descenso de los costos representa un respiro para la economía doméstica, sobre todo en un contexto donde los bloqueos han afectado la distribución de alimentos y los ingresos familiares durante más de un mes.

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