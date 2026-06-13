Aparece 'Oslo', el segundo can macheteado en Quillacollo, pero perderá la cola debido a las heridas

Hay alivio, pero también indignación. Tras varios días de intensa búsqueda, este viernes fue encontrado "Oslo", el segundo de los canes que fue brutalmente atacado con un machete en la zona de Illataco. El animal permanecía desaparecido desde el pasado 1 de junio, cuando, en un momento de desesperación y dolor, saltó de la camioneta que lo trasladaba desde Quillacollo hacia una clínica veterinaria en la ciudad de Cochabamba.

Fueron los voluntarios de la organización de rescate animal Ágape quienes lograron localizar al can cerca de la zona del ataque y lo evacuaron de emergencia para recibir atención médica especializada.

Estabilizan su salud antes de ingresar a quirófano

El estado de salud de Oslo es delicado debido al tiempo que pasó a la intemperie con heridas abiertas. Actualmente, un equipo de especialistas trabaja para ponerlo fuera de peligro antes de someterlo a cualquier intervención mayor.

"Afortunadamente los voluntarios de Agape lo han podido encontrar cerca de la zona. Ha llegado a las instalaciones, se realizó el manejo de dolor y el control de la infección que él tiene por las heridas punzocortantes que han sido ocasionadas. El paciente tiene un estado de deshidratación, infección, inflamación y un proceso de anemia, lo cual se tiene que controlar antes de proceder a un procedimiento quirúrgico", informó la veterinaria Mabel Nogales.

Si los análisis clínicos evolucionan de manera favorable y el can responde positivamente al tratamiento, los médicos prevén que estará listo para ingresar al quirófano la próxima semana.

Una pérdida irreversible: Le amputarán la colita

A pesar de que Oslo logró sobrevivir al brutal ataque, las secuelas físicas serán permanentes. Los profesionales confirmaron que el impacto del arma blanca destruyó por completo una parte de su anatomía.

"Lamentablemente Oslo va a tener que ser sometido a una caudectomía (amputación) porque esa cola ya no es funcional; prácticamente separaron parte de las vértebras coxígeas debido al impacto, así que no va a poder recuperar la colita. Le dañaron completamente la colita", lamentó la veterinaria Norma Rojas.

Pese al doloroso cuadro y a la amputación definitiva que tendrá que afrontar, el equipo médico se muestra optimista. Señalan que, si bien la situación es lamentable, las heridas no dañaron órganos vitales y Oslo tiene altas probabilidades de recuperarse de forma favorable, siempre y cuando su organismo reaccione bien a los medicamentos y cuidados intensivos en los siguientes días. Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los animales exigen que se dé con el responsable de este hecho de extrema crueldad.

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