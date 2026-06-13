Los bloqueos de carreteras cumplen este sábado 44 días y continúan afectando la circulación vehicular en seis departamentos del país. De acuerdo con la actualización del mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cochabamba y La Paz concentran la mayor cantidad de puntos de interrupción.

Según el reporte, Cochabamba registra 30 bloqueos, seguida por La Paz con 21, Oruro con 16, Potosí con 11, Chuquisaca con 4 y Santa Cruz con 3. En total, son 85 puntos de bloqueo que dificultan el transporte de pasajeros, la circulación de carga pesada y el abastecimiento de productos esenciales.

La ABC advirtió que las interrupciones afectan de manera directa la distribución de alimentos, combustible y medicamentos hacia distintas regiones del país, generando preocupación entre transportistas, comerciantes y la población en general.

Desde el pasado 1 de junio, Cochabamba pasó a ser el departamento con mayor cantidad de bloqueos, superando a La Paz. Esta situación refleja una escalada del conflicto y sus consecuencias sobre la conectividad vial nacional.

En La Paz y El Alto, los efectos ya se hacen sentir con mayor intensidad. Los bloqueos han provocado largas filas en estaciones de servicio, dificultades para acceder a algunos productos básicos y retrasos en el transporte público, afectando las actividades cotidianas de miles de ciudadanos.

Mientras persisten las medidas de presión, sectores productivos y autoridades mantienen la preocupación por el impacto económico y social que generan las restricciones en las principales rutas del país.

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