Mapa de transitabilidad: Disminuyen los bloqueos, pero aún hay 26 puntos críticos en carreteras

A pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que derivó en la abrogación del Decreto Supremo 5503, las carreteras del país continúan afectadas, aunque con una reducción gradual de los bloqueos, según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

De acuerdo con el mapa oficial de transitabilidad, al mediodía de este lunes se registran 26 puntos de bloqueo activos, una cifra menor en relación con días anteriores. No obstante, La Paz y Cochabamba siguen siendo los departamentos más impactados, con cortes en rutas estratégicas del eje troncal y el occidente del país.

En La Paz, los cortes se concentran en rutas hacia el Altiplano y la frontera con Perú, principalmente en Desaguadero (Puente Katari y Laja), Copacabana (La Cumbre y el estrecho de Tiquina) y salidas desde El Alto, como Konani y Calamarca.

En Cochabamba, los bloqueos afectan el eje troncal, especialmente en Sayari, Pongo y Quillacollo, interrumpiendo la conexión vial con La Paz, Oruro y Santa Cruz.

Aunque en menor número, los cortes también se mantienen en el oriente y el sur del país. En Santa Cruz, la ABC reporta tres puntos de bloqueo en el puente Yapacaní, San Julián y la carretera nueva a Cochabamba. En Oruro, los cortes se registran en Caracollo, mientras que en Potosí afectan sectores como Chorillos y rutas hacia Sucre y Tarija.

La situación se da pese a que la COB emitió un instructivo para levantar las medidas de presión tras la firma del acuerdo con el Ejecutivo. Sin embargo, algunos sectores mantienen los bloqueos, lo que sigue generando afectaciones al transporte de pasajeros, alimentos, combustibles y mercadería.

La ABC recomienda a la población consultar el mapa de transitabilidad actualizado en su sitio oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo

Mira la programación en Red Uno Play