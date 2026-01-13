Estos son los puntos que permanecen bloqueados según la ABC

Aunque el número de cortes de ruta bajó significativamente tras el anuncio de la abrogación del Decreto Supremo 5503, sectores campesinos mantienen piquetes activos. Cochabamba es el departamento más afectado, concentrando casi el 80% de los conflictos actuales según reporta la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la noche de este lunes.

Recordemos que la pasada jornada de domingo alcanzó los 70 puntos de bloqueo a nivel nacional, por lo que se registra una desescalada en el conflicto.

Según el mapa de transitabilidad, se registran 13 puntos de bloqueo activos por "conflictos sociales", distribuidos principalmente en el eje central del país.

Puntos de bloqueo reportados (Cochabamba - Occidente)

Estos tramos conectan a Cochabamba con el occidente (La Paz y Oruro) y son los más persistentes:

5. Quillacollo: Bloqueos en puentes y accesos principales.

4. Suticollo: Retén y zona de acceso al valle bajo.

3. Pongo: Ubicado en la carretera hacia Oruro.

2. Sayari: Punto estratégico en la zona andina.

1. Parotani: Uno de los puntos más conflictivos y con mayor presencia de movilizados. (Aunque en la última hora reportaron su transitabilidad).

Puntos de bloqueo reportados (Cochabamba - Oriente)

9. Villa Tunari: Cruces y puentes sobre la vía principal.

8. Shinahota: Zona del Trópico de Cochabamba.

7. Locotal: Punto de control y vigilancia.

6. Colomi: Bloqueo instalado por sectores campesinos de la zona.

Otros puntos en el país (Santa Cruz y Potosí)

13. Cruce Tinquipaya (Potosí): Movilización de comunarios locales.

12. Chorrillos (Potosí): Cerca de la salida hacia Sucre.

11. San Julián (Santa Cruz): Punto en el Norte Integrado hacia el Beni.

10. Yapacaní (Santa Cruz): Bloqueo en el puente que conecta con el occidente.

