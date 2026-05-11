¡Atención viajeros! Estos son los tramos cerrados y rutas con precaución para la tarde de este lunes

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte crítico sobre el estado de la Red Vial Fundamental (RVF). Esta tarde, el país enfrenta una jornada marcada por múltiples puntos de bloqueo protagonizados por el sector del magisterio y protestas por el suministro de combustible, afectando la conexión entre los nueve departamentos.

A continuación, detallamos la situación en las principales rutas del país:

La Paz y Oruro: El eje occidental paralizado

El departamento de La Paz es el más afectado, con cortes de ruta que aíslan la sede de Gobierno de los Yungas, el altiplano y la conexión con Oruro.

Hacia los Yungas: Bloqueos en Sapecho, Turco Cala, Huayrapata, San Pedro y Chitia impiden el paso hacia el norte paceño. Los motivos oscilan entre demandas sociales y quejas por la "mala calidad del combustible".

Conexión Internacional y Altiplano: No hay paso en el Puente Desaguadero ni en la ruta Río Seco - Huarina .

Doble Vía La Paz - Oruro: Se reportan bloqueos estratégicos en Villa Remedios, La Huachaca y Panduro .

Oruro: La transitabilidad está cerrada en los sectores de Curahuara de Carangas, La Joya y Villa Puente por conflictos sociales.

Santa Cruz: Cerco por el magisterio rural y urbano

El magisterio ha tomado puntos neurálgicos de las carreteras cruceñas, exigiendo ítems e incremento salarial.

Chiquitanía: Bloqueos en el ingreso a Santa Rosa de la Roca, San Ignacio de Velasco y San Julián .

Norte Integrado: Tráfico cerrado en el Puente de la Amistad (Guabirá) y en el ingreso a Yapacaní .

Valles y Sur: Se registran cortes en Santa Rita (El Torno), Mairana, Puente Abapó y Puente Parapetí (Camiri) .

Emergencia Climática: El tramo San Lorenzo - Salinas está cerrado no por bloqueos, sino por la inundación del Puente San Miguelito, que presenta una altura de agua de 40 cm sobre la plataforma.

Beni y Cochabamba: Conexiones Interrumpidas

Beni: Persisten los bloqueos en el ingreso a Guayaramerín , el tramo Riberalta - Guayaramerín y el sector de Yucumo , dejando al departamento prácticamente incomunicado vía terrestre con el resto del país.

Cochabamba: El Trópico registra cierres en el Puente Espíritu Santo (Villa Tunari) y el Puente Ichoa, donde maestros rurales mantienen medidas de presión.

Pando, Potosí y Tarija: Restricciones y precaución

Pando: Aunque no hay bloqueos sociales, se recomienda extrema precaución en el tramo Santa Lucía - Puerto Rico debido a saturación hídrica y baches profundos por lluvias.

Potosí: Bloqueo activo en la subida a Pulacayo (Uyuni) por maestros rurales.

Tarija: El sector de Bordo Caiguami (Villa Montes) está cerrado por protestas. En San Simón, la vía es transitable con desvíos tras trabajos de limpieza por caída de rocas.

Sistema de Transitabilidad. Captura de pantalla: ABC.

Recomendaciones para el usuario

La ABC recomienda a los transportistas y usuarios particulares postergar viajes innecesarios hacia las zonas en conflicto, ya que la mayoría de los puntos de bloqueo no cuentan con rutas alternativas habilitadas.

Estado actualizado: transitabilidad.abc.gob.bo

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