Sectores exigen diálogo inmediato y acciones contra los bloqueos en el país

Autoridades municipales, representantes de organizaciones sociales y parlamentarios coincidieron en pedir al Gobierno nacional instalar diálogo con los sectores movilizados para solucionar los bloqueos que afectan diferentes rutas del país y generan pérdidas económicas.

Durante distintas declaraciones, los sectores expresaron preocupación por el impacto de las protestas en el turismo, el comercio y el abastecimiento de productos.

Las autoridades advirtieron que las medidas de presión no solo perjudican al Gobierno, sino a toda la población.

En ese contexto, varios sectores pidieron al Ejecutivo asumir acciones concretas para restablecer la transitabilidad en las carreteras y garantizar la libre circulación.

Parlamentarios de la alianza opositora Unidad también cuestionaron las protestas y denunciaron daños a la infraestructura pública en algunos puntos de bloqueo.

Foto: Diputado de Unidad, Mauricio Taboada. Red Uno.

“Hemos evidenciado que están usando taladros y clavos para destruir prácticamente el ornato público y poner en riesgo la vida de la población”, denunció el diputado Mauricio Taboada.

Por su parte, la diputada oficialista Claudia Bilbao responsabilizó al expresidente Evo Morales de estar detrás de las movilizaciones y pidió que las autoridades actúen en consecuencia.

Foto: Diputada del PDC, Claudia Bilbao. Red Uno.

“El señor Evo Morales sabe que va a ir a la cárcel y sus últimos aleteos son venir con esa marcha”, sostuvo.

La legisladora además defendió la legitimidad del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira y afirmó que los bolivianos deben respaldar la democracia.

Las declaraciones surgen en medio de una escalada de conflictos y bloqueos que afectan principalmente al departamento de La Paz y que mantienen a cientos de vehículos, pasajeros y turistas varados en distintas carreteras del país.

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