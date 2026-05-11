Cochabamba registra más de 20 puntos de bloqueo y activan “corredor humanitario” para vehículos de emergencia

El subcomandante general de la Policía Boliviana, Juan Román Peña Rojas, informó que el departamento de Cochabamba registra este lunes un total de 25 puntos de bloqueo, de los cuales la mayoría se concentran en la ciudad y en la carretera nueva hacia Santa Cruz.

La autoridad policial explicó que las movilizaciones están protagonizadas principalmente por sectores del magisterio y organizaciones campesinas, lo que ha generado la paralización del tránsito vehicular y la afectación en el traslado de pasajeros, mercancías y suministros.

“23 puntos de bloqueo están protagonizados por el magisterio y los campesinos. Entendemos que hay varios vehículos, camiones varados, estos tienen suministros, en algunos casos hay vehículos que están transportando oxígeno para los hospitales”, señaló Peña Rojas.

Corredor humanitario

Ante esta situación, la Policía pidió a los movilizados permitir el paso de vehículos de emergencia por razones humanitarias, debido a la presencia de insumos médicos y personas en situación crítica.

“Pedimos a los bloqueadores que por sentido humanitario habiliten esas vías para que puedan transitar estas personas y vehículos a fin de que puedan solucionar su situación de salud y otros”, agregó el subcomandante.

La autoridad informó además que se implementará una orden de operaciones denominada “corredor humanitario”, que comenzará a funcionar a partir de este lunes, con el objetivo de garantizar el paso de ambulancias, oxígeno medicinal y otros insumos esenciales.

Bloqueos en el trópico

En paralelo, en el trópico de Cochabamba, maestros rurales mantienen bloqueos en distintos puntos carreteros. En el puente Ichilo, los movilizados expresan su rechazo a las políticas educativas del Gobierno y exigen la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García . Asimismo, en el sector Padrezama–Villa Tunari, otro grupo de docentes demanda la reposición del bono de zona y un incremento salarial.

Los bloqueos también afectan rutas clave como la avenida Blanco Galindo y puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo Heroínas, Ayacucho, plaza Colón y la rotonda Perú, generando congestionamiento vehicular y largas filas de motorizados.

En el eje troncal, la carretera Cochabamba–Santa Cruz permanece interrumpida en sectores del trópico, especialmente en Villa Tunari y Bulo Bulo, donde se reportan marchas y bloqueos activos.

El Gobierno reiteró que su principal postura frente al conflicto es el diálogo, mientras continúan las gestiones para habilitar progresivamente las rutas afectadas.



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