Terminal de Cochabamba suspende viajes a La Paz y habilita salidas a Santa Cruz solo por vía antigua

La Terminal de Buses de Cochabamba informó que las salidas hacia La Paz continúan suspendidas debido a los bloqueos instalados en las carreteras del occidente del país, mientras que los viajes a Santa Cruz solo están habilitados por la ruta antigua.

“Respecto a las salidas a occidente, informar que están habilitadas a Oruro, a La Paz se mantienen suspendidas por los bloqueos”, señalaron desde el punto de información de la terminal.

Asimismo, indicaron que la carretera nueva hacia Santa Cruz permanece bloqueada, por lo que las empresas de transporte operan únicamente por la vía antigua. “Respecto al oriente la carretera nueva a Santa Cruz está bloqueada, por lo que tenemos salidas por ruta antigua, la situación ya se ha puesto a conocimiento de las empresas”, se informó.

Desde la administración también se aclaró que cualquier modificación en el estado de las salidas será actualizada de acuerdo con los reportes emitidos por Tránsito.

Las empresas de transporte aseguraron que no existen garantías para la circulación hacia La Paz debido a los puntos de bloqueo instalados en diferentes tramos de la red vial interdepartamental.

Otras salidas

En tanto, las salidas hacia Tarija, Sucre y otros destinos del sur del país se realizan con normalidad. También se confirmó que en el occidente únicamente se están habilitando viajes hasta Oruro y Potosí vía esa región.

Las medidas de presión se mantienen desde hace aproximadamente una semana por parte de distintos sectores que exigen al Gobierno soluciones relacionadas con el abastecimiento y la calidad de los combustibles, mantenimiento de carreteras, la abrogación de la Ley 1720 y respaldo a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB).

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