Maestros bloquean rutas y marchan en Cochabamba por más presupuesto para educación

Maestros urbanos y rurales de Cochabamba cumplen este lunes un paro de 24 y 48 horas acompañado de marchas y bloqueos de caminos, en demanda de mayor presupuesto para educación, incremento salarial, creación de ítems y mejoras en infraestructura educativa.

Sin embargo, la medida no fue cumplida en todas las unidades educativas de la ciudad, donde algunas escuelas mantuvieron clases normales.

Bloqueo en la ruta nueva a oriente

En el trópico cochabambino, los maestros rurales instalaron dos puntos de bloqueo en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, específicamente en Bulo Bulo y Padre Sama, en cumplimiento de un instructivo emitido por la Federación Regional de Maestros de Educación Rural del Trópico. El sector exige atención a su pliego petitorio y la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García.

La exejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Griselda Torres, afirmó que las movilizaciones surgen por la falta de respuesta del Gobierno a las demandas del sector.

“Lastimosamente el Gobierno no ha dado respuesta a nuestras demandas. Muchos padres y maestros están asumiendo el déficit histórico”, señaló. Indicó además que varios docentes cubren horas de trabajo sin recibir remuneración y que existen maestros que trabajan incluso “ad honorem”.

Torres cuestionó también las declaraciones de la ministra de Educación sobre los salarios del magisterio. “Después de 15 años de servicio, mi sueldo es de 4.700 bolivianos, trabajo 88 horas y mi haber básico es de 3.100 bolivianos. No somos un sector privilegiado”, manifestó.

Demandas

Entre las principales demandas del magisterio figuran un incremento salarial acorde al costo de la canasta familiar, jubilación al 100%, creación de nuevos ítems, mayor infraestructura educativa y más presupuesto para el sector. El magisterio planteó un salario base de 10.500 bolivianos para cubrir las necesidades de una familia.

Clases normales en algunas escuelas

Mientras tanto, en algunas unidades educativas de la ciudad las clases se desarrollaron con normalidad. En la unidad educativa 8 de Mayo, padres de familia resguardaron el ingreso de sus hijos ante el temor de que grupos movilizados intentaran suspender las actividades escolares.

Además de los bloqueos, maestros urbanos realizaron marchas y protestas en oficinas de la Dirección Departamental de Educación (DDE).

DDE pide ir al diálogo

Desde esa institución se convocó al diálogo y se pidió garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes. También se informó que se hará seguimiento al cumplimiento de las clases y no se descartó analizar posibles sanciones por la suspensión de actividades.

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