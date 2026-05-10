Ministra de Educación reitera convocatoria al diálogo para evitar el paro de maestros en el país

La ministra de Educación, Beatriz García, convocó nuevamente al diálogo al magisterio urbano y rural en medio de la radicalización de las medidas de presión anunciadas por el sector, que contempla un paro nacional de 24 y 48 horas desde este lunes 11 de mayo.

La autoridad expresó su expectativa de instalar conversaciones en las próximas horas y pidió priorizar el derecho a la educación de los estudiantes. “Pido poder dialogar, estamos conscientes y sabemos que el magisterio pone por sobre todo al estudiante, entonces, un día de clases perdido, no se recupera”, comentó.

García recordó además que existe un compromiso para garantizar los 200 días hábiles de clases. “Tenemos un compromiso con el magisterio para cumplir con los 200 días de clases”, sostuvo.

La ministra señaló que el Ministerio de Educación está dispuesto a evaluar mejoras para el sector docente y destacó algunas acciones asumidas por el Gobierno.

Propuesta

“Estamos con la esperanza de poder sentarnos a conversar este lunes. Desde el Ministerio de Educación vamos a ver todo lo que sea posible para mejorar las condiciones de trabajo del magisterio. Hemos empezado por comprometer esos 4 mil ítems nuevos, eso es el doble de lo que se ha creado en los últimos años y también estamos viendo el de crear y reconocer horas de trabajo”, afirmó.

Asimismo, indicó que el diálogo estará enfocado en encontrar mecanismos de mejora para el magisterio. “Lo que vamos a hablar con el magisterio desde el Ministerio de Educación es cómo podemos ir buscando mejoras para el magisterio”, añadió.

Paro anunciadoLa reiterada convocatoria al diálogo surge luego de que el magisterio urbano y rural confirmara un paro nacional movilizado para este lunes. El sector urbano cumplirá una suspensión de actividades por 24 horas, mientras que el sector rural ampliará la medida a 48 horas en demanda de mejoras salariales y laborales.

El representante del magisterio urbano de La Paz, José Luis Álvarez, ratificó la medida asumida en un consejo consultivo y anunció que los maestros se concentrarán desde las 08:30 para iniciar una marcha que concluirá con un bloqueo de las “mil esquinas”. Como consecuencia, las clases serán suspendidas en distintos puntos del país.

Entre las principales demandas del sector figuran un incremento salarial acorde a la canasta familiar, la jubilación con el 100% y el respeto a la educación fiscal única y gratuita, exigiendo que el Estado continúe financiando y administrando la educación pública.

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