Maestros protestan en la Dirección de Educación y generan caos con bloqueos en el centro de Cochabamba

Maestros urbanos protagonizaron este lunes una jornada de protestas y bloqueos en la ciudad de Cochabamba, generando caos vehicular en el centro histórico, además de la suspensión de clases en varias unidades educativas fiscales y de convenio.

Los docentes instalaron puntos de bloqueo en calles céntricas como San Martín y 25 de Mayo, mientras una numerosa marcha recorrió diferentes vías hasta llegar a las puertas de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba (DDE), donde se instaló una protesta permanente como parte del paro nacional de 24 horas convocado por el sector.

La movilización fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia y las federaciones departamentales del sector; exigen principalmente incremento salarial, más ítems y mayor presupuesto educativo.

Cochabamba colapsa por protestas y bloqueos de maestros. Foto: Red Uno - Periodista - Red Uno

Protesta en edificio del DDE

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba del nivel primario, Wilson Velásquez, señaló que la protesta en puertas de la DDE responde también a un presunto amedrentamiento contra los maestros.

“Vamos a hacer la toma de la Dirección Departamental en torno a la respuesta al amedrentamiento que estamos sufriendo como sector”, afirmó el dirigente, luego de que autoridades educativas advirtieran posibles descuentos para los docentes que acataron el paro.

Cochabamba colapsa por protestas y bloqueos de maestros. Foto: Red Uno - Periodista - Red Uno

Caos vehicular

Los bloqueos provocaron congestionamiento vehicular, largas filas y dificultades para la circulación en distintos puntos del centro de Cochabamba, afectando tanto al transporte público como a los peatones.

Pese a la convocatoria al paro, no todas las unidades educativas acataron la medida. Algunas escuelas mantuvieron clases con normalidad, mientras que otras cerraron sus puertas.

Desde la Dirección Departamental de Educación se convocó al diálogo y se pidió garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes. Además, la institución informó que realizará seguimiento al cumplimiento de actividades escolares y no descartó analizar posibles sanciones por la suspensión de clases.

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