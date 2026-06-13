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Hallan sin vida a dirigente secuestrado en San Germán; tenía impactos de bala

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la víctima fue hallado cerca de las 02:00 y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades policiales.

Charles Muñoz Flores

13/06/2026 8:46

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Dirigente secuestrado en Yapacaní es hallado sin vida. FOTO: Leandro Valdez/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

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El dirigente de la Zona Norte Integrado de Yapacaní, Édgar P. S., de 36 años, fue encontrado sin vida la madrugada de este sábado en las inmediaciones del Parque Nacional Amboró, luego de haber sido secuestrado por un grupo de hombres armados en la localidad de San Germán.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la víctima fue hallado cerca de las 02:00 y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades policiales.

La víctima había sido reportada como desaparecida tras un violento secuestro ocurrido la noche del jueves 11 de junio. Según la denuncia presentada por sus familiares, alrededor de las 20:45, siete hombres encapuchados, vestidos de negro y portando armas largas, irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio 24 de Junio, distrito 7 de San Germán.

Los sujetos redujeron a Édgar P. S. y lo obligaron a subir a una camioneta antes de darse a la fuga con rumbo desconocido. Tras conocerse el hecho, efectivos de la Policía Boliviana y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desplegaron operativos de búsqueda para dar con su paradero.

Sin embargo, la madrugada de este sábado se confirmó el hallazgo del cuerpo en una zona cercana al Parque Nacional Amboró. Los investigadores realizan las pericias correspondientes para establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

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