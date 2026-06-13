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Diálogo: Gobierno anuncia que llegó a acuerdo con fabriles

Se estableció una agenda conjunta centrada en la producción y la generación de empleos, priorizando soluciones sin bloqueos.

Red Uno de Bolivia

12/06/2026 23:03

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Foto: Acuerdo fabriles con gobierno DIRCOM
La Paz

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El gobierno a través de la Oficina del Presidente Rodrigo Paz anunció que el Gobierno llegó a un acuerdo en atención a las demandas de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), con el objetivo de establecer un canal de diálogo permanente que permita avanzar en la reactivación económica del sector industrial.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en priorizar la producción y la generación de empleos como eje central de las negociaciones, evitando cualquier medida que pueda afectar la normalidad del trabajo, como los bloqueos.

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