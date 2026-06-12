La pasión mundialista ya se vive con intensidad en México y uno de los momentos más virales de las últimas horas tuvo como protagonista a un aficionado de Corea del Sur que fue recibido con entusiasmo por decenas de hinchas mexicanos durante una Fan Fest en Guadalajara.

El joven asiático jamás imaginó que terminaría convertido en la estrella de la celebración. Mientras compartía con los aficionados en la previa de los partidos del Mundial 2026, varios mexicanos lo rodearon y comenzaron a levantarlo por los aires entre aplausos y cánticos.

Las imágenes muestran cómo el aficionado surcoreano es lanzado varias veces al aire en medio de un ambiente festivo que provocó risas tanto entre los presentes como entre miles de usuarios en redes sociales.

Un momento que ya da la vuelta al mundo

Lo más llamativo de la escena fue que, pese a ser elevado por los aires en repetidas ocasiones, el joven nunca soltó su teléfono celular, que sostenía firmemente en una de sus manos.

Tras el improvisado homenaje, algunos aficionados aprovecharon para tomarse fotografías con él y celebrar el peculiar momento que rápidamente se convirtió en uno de los videos más comentados de la previa mundialista.

Incluso, los asistentes comenzaron a corear al unísono: "¡Coreano, coreano, coreano!", generando una escena de camaradería que refleja el espíritu multicultural de la Copa del Mundo.

Corea del Sur debuta en Guadalajara

La selección de Corea del Sur también es protagonista en la ciudad mexicana, ya que estableció su centro de entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle, sede de las Chivas de Guadalajara.

Además, el combinado asiático debuta este jueves frente a República Checa en el Estadio Guadalajara, en un partido correspondiente al Grupo A del Mundial 2026.

Uno de los encuentros más esperados para los aficionados locales será el choque entre México y Corea del Sur, programado para el 18 de junio, también en Guadalajara.

El Mundial une culturas

Más allá de los resultados deportivos, el episodio se convirtió en un ejemplo de cómo el Mundial reúne a personas de distintas nacionalidades bajo una misma pasión.

Lo que comenzó como una celebración entre aficionados terminó regalando una de las imágenes más simpáticas del torneo: un hincha coreano volando por los aires mientras era ovacionado por cientos de mexicanos.

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