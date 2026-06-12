La pasión por el fútbol no conoce fronteras y una paraguaya residente en España lo demostró con un gesto que está conquistando las redes sociales.

A pocas horas del debut de la selección paraguaya en el Mundial 2026, la mujer colocó un cartel en el ascensor de su edificio para informar a sus vecinos que durante los partidos podrían escuchar algunos gritos de emoción en plena madrugada.

El mensaje, escrito con humor, respeto y mucho sentimiento, rápidamente llamó la atención de quienes viven en el inmueble y posteriormente de miles de usuarios en internet.

Un aviso lleno de orgullo

En el cartel, la aficionada explicó la importancia que tiene este Mundial para los paraguayos.

"Soy paraguaya y volvimos al Mundial luego de 16 años. Si en horas de la madrugada escuchan un grito de GOOOOLLL, soy yo o cualquier paraguayo", señala el mensaje que ha sido ampliamente compartido en redes sociales.

La nota también fue interpretada como una muestra de la enorme expectativa que existe entre los hinchas de la Albirroja tras una larga ausencia en la máxima cita del fútbol.

Un sueño esperado durante años

La clasificación de Paraguay al Mundial 2026 puso fin a una espera de 16 años y devolvió la ilusión a millones de aficionados que soñaban con volver a ver a su selección entre las mejores del planeta.

Por ello, para muchos paraguayos que viven en el exterior, el torneo representa una oportunidad especial para reencontrarse emocionalmente con su país, aunque sea a miles de kilómetros de distancia.

La publicación generó una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo.

Muchos usuarios destacaron la educación de la mujer al advertir previamente a sus vecinos, mientras que otros confesaron sentirse identificados con la emoción de seguir a su selección desde otro continente.

"No importa dónde estés, cuando juega tu país el corazón vuelve a casa", escribió uno de los internautas.

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