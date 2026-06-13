Denuncian agresión sexual contra dos jóvenes en un estudio jurídico de Santa Cruz

Un hecho de violencia sexual tuvo lugar en la zona de La Cumavi de Santa Cruz, donde dos jóvenes de 18 y 22 años denunciaron haber sido violadas dentro de un consorcio de abogados donde trabajaban. Las víctimas, quienes apenas cumplían un mes en sus funciones laborales, habrían sido atacadas por un sujeto en el interior de las oficinas jurídicas tras ser presuntamente engañadas con pretextos laborales.

La madre de las afectadas relató con profunda consternación cómo se desencadenó la agresión luego de que las jóvenes consiguieran el empleo por medio de un compañero de colegio. En sus declaraciones, la mujer detalló el ‘modus operandi’ del agresor: “uno de ellos le dijo que ingrese a una de ellas para tomar apuntes, ella dice que él la comenzó a forcejear, le bajó los pantalones, la vejó y la empujó, y a la otra muchacha también la llamó a su oficina y la vejó”.

Exigencia de justicia

"Solo quiero justicia, que se limpie la dignidad de mis hijas; sé que no le va a borrar el daño que les ha hecho", manifestó con dolor la madre, esperando que el caso no quede en la impunidad.

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