Peatón muere atropellado en el Plan Tres Mil y el conductor se da a la fuga

Un fatal accidente de tránsito en la zona de la curva del Plan 3 Mil, a la altura de Los Cañaverales, cobró la vida de un hombre que fue embestido por un vehículo en plena vía pública cruceña. Según los primeros reportes de los testigos, la víctima se encontraba caminando por la avenida principal cuando un automóvil la impactó y, lejos de prestarle auxilio, el conductor se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Los vecinos del sector manifestaron su indignación ante las precarias condiciones de visibilidad de la zona, señalando que la falta de mantenimiento del alumbrado público fue un factor determinante en este desenlace.

Al respecto, uno de los testigos del hecho relató: “El señor venía tambaleándose; un auto lo chocó y se dio a la fuga. Hay postes de luz, pero las luces están quemadas. Se ve que tenía entre 22 y 37 años”.

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