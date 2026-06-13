Conamaq pide levantar bloqueos y bases movilizadas responden con desacato

El escenario de las movilizaciones en el departamento de La Paz dio un giro inesperado tras registrarse determinaciones contrapuestas dentro de las propias estructuras orgánicas del movimiento originario. Por un lado, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) de la Provincia Camacho instruyó formalmente a sus afiliados a abandonar los puntos de bloqueo y retornar a sus comunidades de origen.

Rebelión indígena y desacato en Suyu Qulla

Esta orden de repliegue generó que la Nación Suyu Qulla emitiera un pronunciamiento donde desconoce las directivas de los Jiliris Apus de Codemac y Conamaq nacional. Las bases de Suyu Qulla denunciaron un abandono sistemático de la lucha social por parte de su cúpula y criticaron con dureza la falta de acompañamiento en los puntos de protesta.

Frente a lo que consideran una debilidad orgánica, las markas ratificaron su independencia y rechazaron que se tilde de "evistas" a los comunarios movilizados. En consecuencia, decidieron desacatar cualquier instructivo de retorno y ratificaron la continuidad de los bloqueos de caminos previamente señalados bajo sus usos y costumbres.

Resistencia focalizada en las provincias

A pesar de la desmovilización dictada en Camacho, el cerco de carreteras se mantendrá en múltiples territorios estratégicos que decidieron sostener la medida de presión. Localidades clave como Puerto Acosta, Anaco, Solacama, Kellahuyu, Taypi Chinaya de Aranzaya y las markas del valle andino e Italaque de Urinzaya aseguraron que no abandonarán las vías públicas.

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