Una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores bolivianos que cotizaron durante años al sistema de pensiones es si existe la posibilidad de recuperar el dinero acumulado en sus cuentas personales. La respuesta de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo es afirmativa, pero aclara que el retiro no es libre: se aplican filtros específicos orientados, principalmente, a quienes no lograron consolidar una jubilación formal.

Tras la migración total del sistema, los aportes que antes se encontraban en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP Futuro o Previsión) se encuentran unificados en la Gestora Pública, por lo que cualquier solicitud se procesa ahora en una sola ventanilla institucional.

A continuación, le detallamos los cinco escenarios legales en los que se puede solicitar la devolución de estos recursos:

1. Edad avanzada y aportes insuficientes (La vía más común)

Esta modalidad está diseñada para los ciudadanos que alcanzaron la edad de jubilación, pero no lograron acumular el tiempo de cotización exigido por ley para recibir una renta mensual. Para retirar los fondos, el asegurado debe cumplir obligatoriamente tres requisitos simultáneos:

Edad: Tener 58 años o más.

Densidad de aportes: Contar con menos de 120 cotizaciones (es decir, menos de 10 años de aportes en total).

Trámite: Presentar la solicitud formal en las oficinas de la Gestora.

2. Aportantes independientes y consultores

Quienes trabajaron de forma independiente o bajo contratos de consultoría tienen la facultad de tramitar la devolución de su saldo acumulado. La regla establece que pueden retirar sus recursos por cada bloque de 60 aportes (5 años), ya sean estos continuos o discontinuos.

3. Aportes voluntarios

Aquellos ciudadanos que decidieron realizar depósitos complementarios o extraordinarios de forma voluntaria para inflar su fondo, pueden retirar dicho dinero bajo la misma regla de los consultores: por cada bloque de 60 cotizaciones.

4. Casos de invalidez

Las personas menores de 65 años que cuenten con un dictamen médico favorable de invalidez emitido por las instancias competentes, y que no se encuentren percibiendo una jubilación, están facultadas para solicitar el retiro de sus fondos según la normativa vigente.

5. Fallecimiento del titular (Masa hereditaria)

Si el trabajador asegurado fallece y sus derechohabientes (esposa, hijos o dependientes) no cumplen con las condiciones legales para calificar a una pensión por muerte, el total de los fondos acumulados no se pierde. Los herederos legales pueden reclamar el dinero mediante el trámite de masa hereditaria.

Requisitos para iniciar el trámite

Si usted cumple con alguno de los escenarios anteriores, debe acudir a cualquier oficina de la Gestora Pública portando la siguiente documentación básica:

Cédula de Identidad vigente. Certificado de Nacimiento original computarizado. Llenado de los formularios específicos del área que le facilitarán en ventanilla.

¿Qué pasa si radica en el extranjero?: En caso de que el aportante resida fuera del país, la normativa boliviana permite que la gestión y el cobro de los recursos se realicen en el territorio nacional a través de un apoderado legal debidamente acreditado con un poder notarial.

Evalúe el impacto antes de cobrar

Analistas del sector financiero recomiendan a la población revisar minuciosamente su historial laboral antes de tomar la decisión de retirar su dinero.

El cobro total o parcial de los aportes acumulados extingue de forma definitiva el derecho a una futura Pensión de Vejez y, de igual manera, puede provocar la suspensión automática de otros beneficios del sistema de seguridad social a corto y largo plazo, como la cobertura de salud en las cajas médicas.

Mira la programación en Red Uno Play